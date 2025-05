Gaulliści idą w ślady Marine Le Pen. Twórca V Republiki przewraca się w grobie

Ale Retailleau zawsze traktuje udział w ekipie Bayrou jak punkt wyjścia do znacznie większej kariery politycznej: walki o Pałac Elizejski w 2027 roku. W tym tygodniu maski opadły.

Retailleau jawnie walczy z Macronem. Ale prezydent wyrzucić go z rządu nie może

– Macronizm zapewne znajdzie swój finał w nadchodzących miesiącach wraz z koniec drugiej, pięcioletniej kadencji Emmanuela Macrona – powiedziała w telewizji informacyjnej LCI.

Układ jest mocno schizofreniczny. Bayrou został mianowany przez Macrona, więc jego minister spraw wewnętrznych powinien pozostać wobec niego lojalny. Tyle że premier (i prezydent), którego liberalny blok ma ledwie 161 deputowanych w 577-osobowym Zgromadzeniu Narodowym, nie może sobie pozwolić na zerwanie sojuszu z Republikanami i ich 48 posłami. Wówczas nie będzie już żadnych szans na uchwalenie budżetu na przyszły rok. Ekipa Bayrou upadnie.

Kampania polityczna Retailleau w perspektywie wyborów prezydenckich 2027 rok przybrała w tym tygodniu niezwykły charakter. Z jego inicjatywy wyciekł do konserwatywnego dziennika „Le Figaro” raport zamówiony jeszcze przez poprzedniego ministra spraw wewnętrznych Géralda Darmanina, a poświęcony zagrożeniu, jakie niesie dla państwa radykalny islamizm. Islamiści działają po cichu, ale stanowią w sposób oczywisty poważne zagrożenie dla republiki. Ich ostatecznym celem jest narzucenie całemu społeczeństwu szariatu – komentował później dokument Retailleau. Jego zdaniem w szczególności Bracia Muzułmanie starają się kroku po kroku podciąć struktury państwa od wewnątrz.

Tyle że prawdziwy wydźwięk dokumentu okazał się zupełnie inny. Wskazuje on, że do Braci Muzułmanów należy mniej niż 1000 osób we Francji. Organizacja od upadku Arabskiej Wiosny w 2012 roku pozostaje bardzo osłabiona. Jak można przeczytać, nad Sekwaną żyje w tej chwili około 7,5 miliona muzułmanów, jednak ledwie co piąty regularnie uczestniczy w praktykach religijnych. Radykałowie to wśród nich margines.

Dla Retailleau chodzi jednak o nakreślenie głównych linii kampanii wyborczej. – Co roku we Francji osiedla się pół miliona imigrantów. A najczęstsze imię nadawane nowonarodzonym dzieciom to Mohamed. Taki układ jest nie do utrzymania – przekonywał on w telewizji LCI. Jego zdaniem konieczne jest rozpisanie referendum w sprawie zamknięcia francuskich granic.