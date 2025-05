Nowacka była pytana o ewentualne odejście z rządu w rozmowie z RMF FM. - Mam rozpędzone przygotowania do reformy, która zacznie wchodzić w życie od 2026 roku, kilka ustaw w pracy. Mam nadzieję, że będzie mogła tę sprawę dokończyć (...) ale jak premier zdecyduje inaczej, to będzie tak, jak on zdecyduje - stwierdziła.



Kogo Koalicja Obywatelska wystawi w wyborach na prezydenta Warszawy, jeśli Rafał Trzaskowski wygra wybory prezydenckie?

Wybór Trzaskowskiego na prezydenta będzie również oznaczał pojawienie się wakatu na stanowisku prezydenta Warszawy. Wówczas mieszkańców stolicy czekają przedterminowe wybory prezydenta miasta, które muszą odbyć się 90 dni od dnia złożenia przez nowo wybranego prezydenta RP przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. Wśród kandydatów, jakich KO może wystawić w wyborach, wskazuje się szefową sztabu Rafała Trzaskowskiego, Wiolettę Paprocką-Ślusarską oraz pełnomocnika rządu ds. odbudowy po powodzi Marcina Kierwińskiego.



II tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca. Trzaskowski zmierzy się w niej z prezesem IPN, kandydatem popieranym przez PiS Karolem Nawrockim.