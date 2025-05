- Chciałem zacząć od podziękowania, bo nie jesteśmy przeczuleni, przewrażliwieni. Miało miejsce już kilka bardzo masywnych zdarzeń zniszczenia infrastruktury podwodnej, więc te zagrożenia nie są abstrakcyjne - powiedział. Zaznaczył, że tzw. flota cieni „to przede wszystkim jednostki rosyjskie chociaż pływające pod różnymi banderami”. - W tym przypadku, jeśli dobrze odnotowałem., to była Antigua, ale przecież wiemy, o co chodzi - kontynuował.

Donald Tusk: Badamy, czy nie doszło do podłożenia jakichś ładunków

- Jestem naprawdę bardzo usatysfakcjonowany, że w sposób bardzo skuteczny, dyskretny, bez nadużywania niepotrzebnych środków udało się zniechęcić statek do jakichś działań kinetycznych, które mogłyby spowodować uszkodzenia kabla energetycznego - oświadczył Donald Tusk. - Wszyscy zdają sobie sprawę, jak często obiekty infrastruktury krytycznej, te międzynarodowe, leżące na dnie Bałtyku, są obiektem działań o charakterze dywersyjnym czy wręcz terrorystycznym - podkreślił.

- Mieliśmy już do czynienia z akcjami, które doprowadziły do bardzo masywnych uszkodzeń. W tym przypadku statek manewrował w pobliżu kabla energetycznego łączącego Szwecję i Polskę - mówił premier. Według niego, to, że dzięki „zdecydowanym działaniom” jednostka odpłynęła do jednego z rosyjskich portów oszczędziło Polsce i Szwecji „bardzo poważnych kłopotów i nakładów finansowych”.

- Wiem, że jeszcze cały czas badamy, czy nie doszło do podłożenia jakichś ładunków, bo wiadomo, że trzeba to sprawdzić bardzo dokładnie – oznajmił Tusk. Podczas odprawy przekazano, że informacje na ten temat mają być znane po godz. 13:00.