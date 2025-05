Położony w woj. świętokrzyskim Sandomierz należy do najciekawszych turystycznie niewielkich miast w Polsce, a do jego największych atrakcji należy rynek. Charakterystyczny z uwagi na swoje mocne pochylenie znajdzie się w niedzielę w centrum uwagi mediów. To tam swój wieczór wyborczy zorganizuje prowadzący w sondażach kandydat na prezydenta z PO Rafał Trzaskowski.

Reklama

Z kolei popierany przez PiS Karol Nawrocki na ogłoszenie sondażowych wyników będzie czekał w Sali BHP Stoczni Gdańskiej. I to, że dwaj główni kandydaci zdecydowali się na wyjazd poza Warszawę, można uznać za symboliczne podsumowanie dotychczasowej kampanii, która obfitowała właśnie w spotkania w terenie.

Tylko dwaj główni kandydaci sprawiają wrażenie, jakby przykładali wagę do wyboru miejsca na wieczór wyborczy

Inni liczący się kandydaci zdecydowali się na wieczory wyborcze w stolicy. Sławomir Mentzen z Konfederacji organizuje go w jednym z klubów przy modnej ulicy Mazowieckiej, a Szymon Hołownia z Polski 2050 – w lokalu przy rondzie Daszyńskiego. Magdalena Biejat powita wyniki w klubie sąsiadującym z kamienicą, w której mieści się siedziba popierającej ją Nowej Lewicy, a Adrian Zandberg – w jednej z sal na warszawskiej Pradze. W ich przypadku dobór miejsca mógł wynikać z przyczyn logistycznych, a nie wizerunkowych, bo raczej nie mogą liczyć na wejście do drugiej tury. Po zakończeniu głosowania nie muszą już więc robić wrażenia na wyborcach.