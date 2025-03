W podobny sposób od kilku tygodni w Polsce swoje spotkania organizują samorządowcy w ramach akcji „Samorządy Naprzód”. To jeden z pomysłów sztabu na mobilizację kolejnych środowisk czy grup elektoratu. A kobiety to – z punktu widzenia kampanii Koalicji Obywatelskiej w 2023 roku oraz własnej kampanii Trzaskowskiego w 2020 roku – jedna z kluczowych grup.

Wszyscy kandydaci i kandydatki liczą się też z tym, że w marcu emocji w trakcie wyścigu o Pałac Prezydencki będzie coraz więcej. Tak samo jak uwagi Polaków wokół tego, co deklarują kandydaci i kandydatki, jakie składają propozycje i gdzie się pojawiają. Tak ma być przez dziesięć tygodni, aż do wyborów.

Czytaj więcej Polityka Rafał Trzaskowski pytany o Sławomira Mentzena: Polacy nie raz się zdziwią - Polki i Polacy będą oceniać to, jakie poglądy ma (Sławomir) Mentzen - mówił na konferencji prasowej w Rogowcu (woj. łódzkie) kandydat KO na prezydenta, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Rywalizacja Trzaskowski–Nawrocki–Mentzen. Co dalej?

W praktyce na początku marca kampania ustabilizowała się w trójce: Trzaskowski–Nawrocki–Mentzen. Szymon Hołownia, Magdalena Biejat czy Adrian Zandberg próbują jednak cały czas się „przebić” do rywalizacji z tą trójką. Co dalej? Jednym z wątków dyskusji sztabowych jest to, czy dominację tematów zbliżonych do wyborców Mentzena wykorzysta Biejat czy Zandberg. Ten ostatni po konwencji mocno uderzył w PiS z socjalnej flanki.

Co jednak z główną rozgrywką między wspomnianą wcześniej trójką? – W kontekście wiarygodności i zabiegania o głosy Sławomira Mentzena większy problem ma, moim zdaniem, Platforma Obywatelska. Rafał Trzaskowski swoimi decyzjami zaprzeczał własnemu światopoglądowi, co osłabia jego autentyczność – mówi nam dr Bartłomiej Machnik z UKSW. – W przypadku Karola Nawrockiego mamy do czynienia raczej z naturalną ewolucją, pewnym procesem. Teraz nieco na nowo formatuje się w oczach wyborców. To była jego pierwsza konwencja, pierwsze przemówienie, w którym odniósł się do niemal wszystkich kluczowych tematów. Może teraz odbić się i zahamować sondażową tendencję zbliżania się Mentzena. Z szerszej perspektywy Nawrocki ma teoretycznie większe szanse w drugiej turze na przejęcie wyborców kandydata Konfederacji – dodaje Machnik.