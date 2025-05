Wybory prezydenckie 2025. Karol Nawrocki – bokser, piłkarz, decyzja prezesa

Lubi ostry sos do kebaba. Ale łagodny pewnie też może być. Zapytany przez Grzegorza Sroczyńskiego w RMF FM, czy opowiada się za podatkiem progresywnym, czy liniowym, odpowiedział: „Każdy może wybrać”. Uczestnicy badania, które na zlecenie agencji Pacyfika i Fundacji Liberté! przeprowadziła pracownia IPSOS (17–28 lutego, metoda CAWI, próba: 3000), proszeni o wymienienie najważniejszych cech Nawrockiego, mówili najczęściej: „Trudno powiedzieć”. Bo obywatelski kandydat miał być kandydatem PiS, a jednocześnie nie kojarzyć się z partią – aż tak, że stał się przezroczysty.



Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem, ma poparcie George’a Simiona

Pochodzi z Gdańska, kibic Lechii. Polecał książkę Tadeusza Batyra o „Nikosiu”. Czyli własną książkę. Podczas kampanii zapewniał, że jest człowiekiem z krwi i kości, a nie wygenerowanym przez sztuczną inteligencję kandydatem. W ostatniej debacie zorganizowanej przed pierwszą turą w TVP zdołał „ustać” aferę mieszkaniową. Jego sztab zupełnie się w niej pogubił.



Z jednej strony ujemna charyzma, z drugiej spotkanie z Donaldem Trumpem, a to – obok wsparcia, jakie otrzymał od ubiegającego się o prezydenturę w Rumunii George’a Simiona, który specjalnie przyleciał do Polski, by mu go udzielić – sprawiło, że wyborcy PiS wreszcie mogli zobaczyć materiał na format prezydencki. Zresztą wizyta w Białym Domu spowodowała, że politycy KO nie wytrzymali ciśnienia: kiedy obśmiewali ją w serwisach społecznościowych, Nawrocki właśnie wchodził do Gabinetu Owalnego.