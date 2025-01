Czytaj więcej Plus Minus Nowy rząd zlikwiduje IPN? Dlaczego jest to zmora budowniczych III RP? Choć prawica zrobiła bardzo dużo, by zohydzić historię, ma ona jeszcze szansę, by odegrać ważną rolę. Ale tylko wtedy, gdy dostrzegą to liberałowie. I odpowiedzą w końcu sobie na pytanie, po co ona właściwie jest.

Kadencja kolegium IPN trwa siedem lat. W 2023 r. – jeszcze przed wyborami parlamentarnymi – wybrany został nowy skład. Z poparciem Senatu w jego skład weszli dr Bartosz Machalica i prof. Grzegorz Motyka. Jednak większość nadal mają historycy i publicyści związani z prawicą: dr hab. Jan Draus, prof. Andrzej Nowak, prof. Wojciech Polak, prof. Mieczysław Ryba, Bronisław Wildstein, prof. Tadeusz Wolsza i Krzysztof Wyszkowski. Co ciekawe, wszyscy są na liście poparcia dla kandydata w wyborach prezydenckich. Kolegium IPN m.in. przyjmuje roczne sprawozdanie prezesa i opiniuje kandydatów na stanowiska kierownicze oraz rekomenduje kierunki działalności i programy badawcze Instytutu.

Członek kolegium IPN: Karol Nawrocki zapewnił PiS pełną kontrolę

– Instytut tworzono jako neutralną politycznie instytucję służącą społeczeństwu do rozliczenia z dziedzictwem dyktatury komunistycznej. Teraz jest bastionem jednej partii, a Nawrocki wykorzystał go do zbudowania wpływów i zdobycia poparcia tej partii w wyborach prezydenckich – uważa jeden z byłych pracowników IPN.



Instytut Pamięci Narodowej jest dla PiS ważny. „Pracujecie nad przeszłością, ale pracujecie dla przyszłości. Zgromadzony tu zasób archiwalny jest niezwykle ważny dla tego, co się dzieje dzisiaj w Polsce. Prowadzi czasem do wstrząsów i szoków, ale buduje nowy, lepszy porządek życia publicznego. To, co nazywamy czasem IV RP. Jesteście na pierwszej linii frontu walki o prawdę i godność naszego narodu” – mówił Jarosław Kaczyński, odwiedzając krakowski oddział IPN w 2007 r. Prezes PiS, podobnie jak Lech Kaczyński, kandydata na prezydenta widział w prezesie Instytutu dr. hab. Januszu Kurtyce.



– Dr Karol Nawrocki cieszy się estymą wśród członków kolegium związanych z prawicą. Jego poprzednik dr Jarosław Szarek ma wizerunek sympatycznego i o właściwych poglądach, ale zarzuca mu się to, że nie zrealizował celów PiS w IPN: Instytut rozchodził się w szwach. Nawrocki zapewnił pełną kontrolę. Obiecał, że do słusznej linii polityki pamięci doda sprawczość, czego rękojmią były jego działania w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – mówi „Rzeczpospolitej” dr Bartosz Machalica.



Jarosława Szarka nie ma w komitecie poparcia Nawrockiego. Stracił on szansę na drugą kadencję, powołując w lutym 2021 r. na stanowisko p.o. oddziału IPN we Wrocławiu dr. Tomasza Greniucha – historyka, który wykonał przed laty gest hitlerowskiego pozdrowienia.