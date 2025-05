Na uwagę, że nie ma dziś sondażu, który dawałby Mentzenowi drugie miejsce w pierwszej turze, Bosak odparł, że trzeba przestać się przejmować sondażami. - Pierwsza tura jest wspaniała pod tym względem, że można głosować absolutnie zgodnie ze swoimi przekonaniami, a w drugiej turze będzie głosowanie na "mniejsze zło" - powiedział.

Pytany o to, czy jeżeli Sławomir Mentzen nie wejdzie do drugiej tury, Konfederacja powinna otwarcie poprzeć Karola Nawrockiego, Bosak powiedział, że odmawia wszelkich spekulacji o ewentualnym wejściu lub niewejściu naszego kandydata do drugiej tury. - Pozwólmy Polakom zagłosować, mamy wówczas od zamknięcia lokali wyborczych dwa tygodnie na to, żeby wszystko sobie przedyskutować w wywiadach, w debatach, co się wydarzy – powiedział.

Bosak: moim zdaniem nowe otwarcie będzie dopiero po wyborach parlamentarnych

W odpowiedzi na pytanie o to, czy wyobraża sobie w tym parlamencie jakąś koalicję z udziałem Konfederacji, Bosak powiedział, że „profesjonalny polityk ma bogatą wyobraźnię, może wyobrazić sobie wszystko, każdy wariant przeanalizować, a następnie większość wariantów odrzucić". Jednak koalicji wokół PiS i Konfederacji po ewentualnym zwycięstwie Nawrockiego „nie widzi”.

- Moim zdaniem nowe otwarcie będzie po następnych wyborach parlamentarnych i to nie politycy ze swoim emocjonalnym nastawieniem do siebie nawzajem zdecydują, jakie warianty są możliwe, tylko wyborcy, pokazując kto ma ile miejsc w parlamencie – powiedział Bosak.