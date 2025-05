Donald Trump zapowiada ponowne otwarcie więzienia Alcatraz

Jak poinformował Trump, nowa wersja Alcatraz ma zostać „znacznie rozbudowana i odbudowana” oraz przeznaczona do przetrzymywania osób, które określił jako „najbardziej bezwzględnych i brutalnych przestępców w Ameryce”.

W opublikowanym wpisie Trump napisał, że przez zbyt długi czas kraj był „nękany przez brutalnych i wielokrotnych przestępców”. Dodał, że gdy Stany Zjednoczone były – jego zdaniem – „poważniejszym państwem”, nie wahały się przed osadzaniem najniebezpieczniejszych przestępców w miejscach o zaostrzonym rygorze. Właśnie dlatego – jak zaznaczył – nakazał Biuru Więziennictwa, we współpracy z Departamentem Sprawiedliwości, FBI oraz Departamentem Bezpieczeństwa Krajowego, wznowienie funkcjonowania więzienia na wyspie w zatoce San Francisco.

Donald Trump: Ponowne otwarcie Alcatraz jako znak prawa, porządku i sprawiedliwości

We wpisie znalazły się również odniesienia do sądów i sędziów, których prezydent oskarżył o strach przed egzekwowaniem prawa oraz brak determinacji w usuwaniu z kraju przestępców, którzy – jak określił – „nielegalnie przekroczyli granicę”. W tym samym kontekście zapowiedział, że nowe Alcatraz będzie miało za zadanie również izolowanie osób, które w jego opinii przyczyniły się do wzrostu przestępczości w wyniku nielegalnej imigracji.

Trump zaznaczył, że przywrócenie więzienia ma mieć nie tylko funkcję praktyczną, ale również symboliczną – jako „znak prawa, porządku i sprawiedliwości”. Wpis pojawił się niedługo po ogłoszeniu zmian personalnych w administracji – w ubiegłym tygodniu prezydent odwołał doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego Mike’a Waltza.