Trzaskowski, w czasie spotkania z wyborcami w Czeladzi nawiązał do śmierci papieża Franciszka. - Śmierć papieża, ale nie tylko, to wszystko co dzieje się dookoła nas, skłania nas do refleksji. Warto wracać do tego, co nas naprawdę łączy, do tego co jest najważniejsze – mówił.



Reklama

Rafał Trzaskowski: Mamy kryzys wartości w Polsce

- Wszyscy wczoraj byliśmy bardzo zasmuceni informacją, która dotarła do nas o śmierci papieża. I warto w tym momencie powiedzieć kilka słów o wartościach. Papież Franciszek zawsze uczył nas przede wszystkim o solidarności i o empatii. A to są rzeczy, bez których trudno wyobrazić sobie nie tylko wiarę, ale też politykę - podkreślił Trzaskowski.



- Polityka bez solidarności, bez empatii, często staje się pustą ideologią. Tego uczy nas nasze działanie na co dzień, że przede wszystkim należy się wykazywać empatią i pomagać tym wszystkim, którzy w danym momencie są atakowani, tym wszystkim, którzy są słabsi – kontynuował kandydat KO na prezydenta.

W trudnych czasach w historii Polski – wojen, tragedii takich jak katastrofa smoleńska, śmierć Jana Pawła II, byliśmy ze sobą Rafał Trzaskowski, kandydat KO na prezydenta

- Kiedy czasy są trudne trzeba dawać świadectwo swoim działaniem. My to robiliśmy – gdy byli atakowani nauczyciele, stawaliśmy w obronie nauczycieli; gdy atakowani byli lekarze rezydenci – broniliśmy lekarzy rezydentów; kiedy były atakowane mniejszości seksualne broniliśmy mniejszości seksualnych. Bo nie ma zgody na to, by nas cały czas dzielić - mówił Trzaskowski.