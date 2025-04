Co mówił Jarosław Kaczyński zapytany o możliwość utworzenia koalicji PiS – Konfederacja

O możliwość stworzenia koalicji z Konfederacją pytano w Sejmie w piątek prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. - Mówienie w tej chwili o wyborach parlamentarnych, które przecież nie są w tej chwili planowane, to jest po prostu bujanie w obłokach – odpowiedział. - Po wyborach prezydenckich będzie można się zastanowić, co się dzieje, będzie działo dalej. W tej chwili tego rodzaju rozważania mają czysto teoretyczny charakter – dodał prezes PiS.

Prezes PiS wyraził również swój osobisty stosunek do Konfederacji. - Jeżeli chodzi o mnie, bo tu mówię we własnym imieniu, ja niektóre poglądy Konfederacji podzielam, ale z kolei niektórych, tych darwinistycznych, no radykalnie nie podzielam – powiedział dziennikarzom.

Sondaż przeprowadzono w dniach 3-4 kwietnia na próbie 1003 dorosłych Polaków (metoda CAWI).