Z badania, którego wyniki opublikowano w czwartek wynika, że niezależnie od tego, czy w drugiej turze wyborów prezydenckich dojdzie do pojedynku Rafała Trzaskowskiego z Karolem Nawrockim czy Rafała Trzaskowskiego ze Sławomirem Mentzenem, to wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej przeniesie się do Pałacu Prezydenckiego.

Kto wygra wybory w drugiej turze? Nowy sondaż

Sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” przeprowadzono w dniach 31 marca - 1 kwietnia metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1007 dorosłych Polaków, maksymalny błąd oszacowania to ok. 3 proc. Według ankiety, w hipotetycznej drugiej turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski pokonałby Karola Nawrockiego różnicą 14 punktów procentowych (kandydat KO miałby 57 proc., kandydat popierany przez PiS - 43 proc.).

Lepiej od Nawrockiego w pojedynku z Trzaskowskim poradziłby sobie Sławomir Mentzen - wynika z sondażu. Gdyby ta dwójka znalazła się w drugiej turze, różnica między kandydatami wyniosłaby 10 punktów - kandydat KO miałby, według badania, 55 proc. głosów, a kandydat Konfederacji - 45 proc.

Wybory prezydenckie 2025: PKW zarejestrowała ponad 40 komitetów kandydatów na prezydenta

Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się za 45 dni. Pierwszą turę zaplanowano na 18 maja, ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca. Wyborcza dogrywka będzie niezbędna, jeżeli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy oddanych głosów.