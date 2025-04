Poparcie dla Donalda Trumpa spadło. To najniższy poziom od czasu objęcia urzędu

Od czasu objęcia urzędu przez Donalda Trumpa - zaznacza Reuters - nastąpiła "burza zmian politycznych", w wyniku których prawie 200 000 pracowników federalnych straciło pracę. Polityka celna Donalda Trumpa "wystraszyła inwestorów, co doprowadziło do wyprzedaży na giełdzie pośród obaw, że może to wywołać recesję".

Trumpowi szkodzi sprawa, nazywana „Signalgate”

Respondenci skrytykowali również administrację Trumpa za sposób, w jaki obchodzi się z tajemnicami wojskowymi, po tym jak w zeszłym tygodniu ujawniono, że wysocy rangą przywódcy omawiali plany ataku na bojowników w Jemenie za pomocą komercyjnej aplikacji do przesyłania wiadomości Signal i nieświadomie udostępnili plany tego ataku redaktorowi naczelnemu „The Atlantic”, Jeffrey'owi Goldbergowi.

Około 74 proc. respondentów sondażu Reuters/Ipsos – stwierdziło, że omawianie planów ataku w ten sposób jest lekkomyślne. Tylko 22 proc. uznało sytuację za "niegroźne niedopatrzenie". Jednocześnie 70 proc. badanych uważa, że Donald Trump powinien "wziąć na siebie odpowiedzialność za tę sprawę".

Polityka zagraniczna? Chwali ją tylko 34 proc. respondentów

Tylko 34 proc. respondentów pochwaliło sposób, w jaki Trump radzi sobie z polityką zagraniczną, w porównaniu z 37 proc. w sondażu Reuters/Ipsos z 21-23 marca. Około 48 proc. popiera sposób, w jaki Trump radzi sobie z imigracją.