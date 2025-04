„Pomyliły mu się rządy”. Tak Beata Szydło komentuje felieton Jacka Czaputowicza w „Rzeczpospolitej”

Procedura Dublin III. „Przekazywaliśmy (...) rzesze migrantów do Niemiec, nie licząc się z konsekwencjami”

W felietonie były minister przypomina, że obowiązująca od 2013 r. procedura Dublin III określała, że wniosek o udzielenie ochrony w Unii Europejskiej rozpatruje pierwsze państwo, do którego przybył dany cudzoziemiec. Taka osoba - zgodnie z tą procedurą - nie może opuszczać kraju, w którym złożyła wniosek o ochronę międzynarodową. Jeśli to zrobi, może zostać do niego zawrócona. „Rząd Beaty Szydło sumiennie realizował te zobowiązania” - pisze Czaputowicz, dodając, że właśnie na tej podstawie Polska przyjęła w latach 2015–2017 3,7 tys. cudzoziemców, głównie z Niemiec. Czaputowicz dodaje, że wtedy nie padały zarzuty o realizowanie tajnego planu Berlina. „Inna sprawa, że wtedy raczej unikano chwalenia się rzetelnym wywiązywaniem się z tych zobowiązań międzynarodowych” - czytamy.

Były minister przywołuje taż dane Straży Granicznej. Wynika z nich, że Niemcy przekazywały Polsce w 2023 r. 968 osób, w 2024 r. – 688 osób, a w pierwszych miesiącach 2025 r. – kilkadziesiąt miesięcznie. Zdaniem byłego ministra Polska „przekazywała świadomie rzesze migrantów do Niemiec, nie licząc się z tego konsekwencjami”.

Sprawę skomentował też wiceminister spraw zagranicznych Maciej Duszczyk. „Dzisiaj, jak widzę, dyskusja o statystykach zawróceń z Niemiec na podstawie »Dublin III« w czasach rządu B. Szydło. To pokłosie tekstu byłego Ministra J. Czaputowicza w »Rzeczpospolitej«. Przykładowo w roku 2017 było to aż 940 transferów. W ostatnim roku tylko 331" - napisał wiceminister.