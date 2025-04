Mimo to, Mazur ostrzega przed łopatologicznym wprowadzaniem ceł, które mogą uderzyć w amerykańskich konsumentów. – Cła na kawę czy części samochodowe to wyższe ceny dla najbiedniejszych i ryzyko inflacji – wylicza. Równie problematyczne są techniczne trudności z wprowadzeniem tzw. „ceł proporcjonalnych”.

Ameryka jak twierdza, Trump jak Lord Vader?

Trumpowska wizja Ameryki jako twierdzy? – To przypomina historię Anakina Skywalkera – z obrońcy ładu zmienia się w lorda Vadera, gotowego poświęcić resztę świata – ostrzega Mazur. Możliwość zdobycia nowych terenów do życia w Kanadzie również wpisuje się w tę logikę: klimat się zmienia, więc Amerykanie mogą patrzeć na północ jak na nowy Dziki Zachód – przypuszcza gość podcastu „Rzecz w tym”.

W rozmowie nie brakuje też refleksji o przyszłości Europy. – Bez wojska, z kiepską demografią i rosnącym napływem migrantów, nie jesteśmy przygotowani na świat bez globalnego ładu – podkreśla Mazur.

Czy więc Trump prowadzi świat do chaosu, czy może jako pierwszy się na ten chaos przygotowuje? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ale – jak zauważa dr Mazur – „najgorsze nie jest to, że system się wali”, tylko „to, że jego twórcy uznali, że bardziej opłaca się go zburzyć, niż go ratować”.



Zapraszamy do wysłuchania całej audycji!