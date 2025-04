Gelsenkirchen i Kaiserslautern. AfD podbija Zachód

Alternatywa dla Niemiec (AfD) to partia populistycznej prawicy, przyciągająca zarówno ekstremistów i nacjonalistów, jak i elektorat protestu. W wyborach do Bundestagu, które odbyły się 23 lutego, zajęła drugie miejsce, zdobywając aż 20,8 proc. głosów. Pozostałe partie, mające przedstawicieli w parlamencie federalnym, nadal ją programowo izolują.

Ledwie pięć tygodni po wyborach notowania AfD w sondażach jednak wzrosły.

Gdyby odbyły się nowe wybory, to koalicja CDU/CSU i SPD nie miałaby większości. Z powodu AfD

Teraz ma poparcie 23-24 proc. ankietowanych, od zwycięskiej chadeckiej CDU/CSU dzielą ją ledwie 2-3 punkty procentowe (w lutowych wyborach było to prawie 8 pkt). I co może najważniejsze – wzrost notowań AfD spowodował, że gdyby odbyły się nowe wybory, to po nich partie mainstreamowe musiałyby utworzyć koalicję składającą się z trzech ugrupowań. We współczesnych Niemczech przetestowano to raz, boleśnie – skończyło się niedawno upadkiem rządu Olafa Scholza.

Zgodnie z sondażami większości w Bundestagu nie miałby rząd CDU/CSU i SPD, który jest właśnie w trakcie tworzenia. Ani żaden inny dwupartyjny – chyba że tą drugą partią byłaby AfD. Ona wraz z ugrupowaniami chadeckimi miałaby sporą większość mandatów. Powstanie takiego rządu to koszmarna wizja elit. Przyszły kanclerz i szef CDU Friedrich Merz zapewnia, że się nie spełni.