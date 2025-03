- Ta sprawa powinna być i będzie wyjaśniona jak wrócimy do władzy i przywrócimy praworządność w prokuraturze – przekonywał.



„Mam nadzieję, że Rafał Trzaskowski nie dostanie się do drugiej tury”

Janusz Kowalski pytany o sondaże, z których wynika, że poparcie dla Karola Nawrockiego nie zrównało się z poparciem dla Prawa i Sprawiedliwości przypomniał wyniki Bronisława Komorowskiego, z kwietnia 2015 roku. Wtedy – jak powiedział Janusz Kowalski – „Komorowski miał w sondażach 46 proc. a Andrzej Duda chyba 26 proc.”. - Dzisiaj mamy Prawo i Sprawiedliwość, które popiera Karola Nawrockiego, mamy świetnego szefa sztabu wyborczego, który jest tytanem pracy i świetnie organizuje pracę. Szacunek dla Pawła Szefernakera. Pracuje po 20 godzin dziennie, by wprowadzić Karola Nawrockiego do Pałacu Prezydenckiego i mu się to uda - mówił Kowalski.

Jak mówił Janusz Kowalski, on sam „widzi odwrotną tendencję”. - Widzę pełną mobilizację obozu patriotycznego Prawa i Sprawiedliwości. I nie mam żadnej wątpliwości, że Karol Nawrocki spotka się w drugiej turze... tylko pytanie z kim. Mam nadzieję, że wariant rumuński (...) wydarzy się w Polsce i Rafał Trzaskowski nie dostanie się do drugiej tury – stwierdził. - Proszę zobaczyć, jeszcze półtora miesiąca temu, kiedy startowała kampania, odsetek Polaków, popierających kandydatów koalicji rządzącej to było ok. 60 proc. Dzisiaj to jest 48 proc. Za dwa miesiące, kiedy kampania wejdzie w fazę zasadniczą, jestem prz4ekonany, że (ten odsetek) spadnie poniżej 40, może 35 proc. Polacy nie chcą „wice Tuska” Rafała Trzaskowskiego w Pałacu Prezydenckim – przekonywał.

- W lutym 2024 roku przygotowałem analizę publiczną, która mówiła, że warunkiem zwycięstwa kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich jest kandydatura Sławomira Mentzena, który ma dobrą ofertę dla tego elektoratu, do którego my jeszcze nie trafiamy, szczególnie do wyborców Polski 2050, do tych Polaków, którzy jeszcze nie chcą głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Życzę Sławomirowi Mentzenowi jak najlepszego wyniku, bo uważam, że ta synergia, dobry wynik, powyżej 30 proc. Karola Nawrockiego i dobry wynik – nawet w okolicach 20 proc. Sławomira Mentzena – da zwycięstwo kandydata z obozu patriotycznego – mówił Janusz Kowalski.