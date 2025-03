Odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć” wskazało 8,9 proc. respondentów w pierwszym wariancie i 6,6 proc. w drugim.

Badanie wskazuje, że Sławomir Mentzen wypada lepiej w starciu z Rafałem Trzaskowskim niż Karol Nawrocki. Zdobyłby on 40,8 proc. głosów, co daje mu przewagę 1,9 pkt. proc. nad Nawrockim (38,9 proc.). „Różnica w poparciu Trzaskowskiego w obu wariantach jest jednak niewielka - 52,2 proc. przeciwko Nawrockiemu i 52,6 proc. przeciwko Mentzenowi, co oznacza, że Mentzen stanowi dla prezydenta Warszawy nieco większe wyzwanie, choć wciąż niewystarczające do zwycięstwa” – wskazano.

Wybory prezydenckie 2025: PKW zarejestrowała 40 komitetów kandydatów

Do drugiej tury wyborów prezydenckich dojdzie, jeżeli w I turze żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy oddanych głosów. PKW zarejestrowała 40 komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta. Aby wystartować w wyborach, każdy z nich, po zarejestrowaniu komitetu, musi zebrać 100 tys. podpisów pod swoją kandydaturą. Kandydaci mają na to czas do 4 kwietnia, do godziny 16:00.