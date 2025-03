Musk kontra Sikorski – spór o Starlinka

Wszystko zaczęło się od wpisu Elona Muska: „Mój system Starlink jest kręgosłupem ukraińskiej armii. Cała ich linia frontu zawaliłaby się, gdybym go wyłączył”. Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odpowiedział, przypominając, że Polska współfinansuje Starlinka dla Ukrainy.Niespodziewanie Musk zaatakował Sikorskiego personalnie, pisząc „Bądź cicho, mały człowieku”. - To coś absolutnie nieprawdopodobnego. Jak można w ten sposób traktować sojusznika? – komentuje Jacek Nizinkiewicz.

Reklama

Czy Donald Trump ma „krew na rękach”?

Były prezydent USA zawiesił wsparcie militarne i wywiadowcze dla Ukrainy, co doprowadziło do serii śmiercionośnych ataków Rosji. - W mojej opinii Donald Trump ma krew na rękach – mówi Nizinkiewicz i dodaje: - Bez wsparcia USA Ukraina jest słabsza, Rosja jest silniejsza.Spór wokół wpisu Muska przeniósł się na polską scenę polityczną. - To, że Arkadiusz Mularczyk przepraszał Muska za Sikorskiego, jest absolutnie haniebne – podkreśla gość podcastu, zastanawiając się - czy to jeszcze głupota, czy już zdrada?

Karol Nawrocki i zaprzeczenie idei Lecha Kaczyńskiego

Politycy Prawa i Sprawiedliwości krytykują polski rząd za rzekomy konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. - To jest hipokryzja. Przez lata zarzucali Donaldowi Tuskowi uległość wobec Niemiec, a dziś sami bezwarunkowo poddają się Trumpowi – punktuje Nizinkiewicz.