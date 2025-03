Pierwszym tygodniem marca rządziła w Polsce i na świecie geopolityka, ale gdzieś w jej tle nadal rozgrywa się w Polsce kampania prezydencka. A w niej najważniejszym wydarzeniem była konferencja programowa Karola Nawrockiego w Szeligach. Czy rzeczywiście udało się zatrzymać polityczne „krwawienie” tej kampanii?

Konwencja Karola Nawrockiego w Szeligach: Punkt zwrotny?

Konwencja PiS w Szeligach miała być punktem zwrotnym kampanii Karola Nawrockiego. Czy udało się nią odbudować morale członków partii? - PiS uwierzył, że kampania Nawrockiego, to nie jest stracona historia – mówił Michał Kolanko Prezes PiS I zauważa, że Jarosław Kaczyński jasno dał do zrozumienia, że Nawrocki to jedyny możliwy kandydat PiS w wyborach, co miało przeciąć spekulacje o jego ewentualnej wymianie. Jednak postulaty programowe Nawrockiego nie przebiły się jeszcze do szerszej debaty, co też zauważyli autorzy podcastu.

Donald Tusk w centrum wydarzeń geopolitycznych

Na drugim biegunie debaty – Donald Tusk i Rafał Trzaskowski. Tusk wykorzystuje swoją pozycję premiera i aktywnie uczestniczy w najważniejszych wydarzeniach międzynarodowych, podkreślając swoją rolę w europejskich rozmowach o bezpieczeństwie. W tle pojawia się też nowa propozycja Emmanuela Macrona dotycząca rozpostarcia nad Europą francuskiego parasola nuklearnego.