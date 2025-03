Wieczorne spotkanie na Nowogrodzkiej było w pewnym sensie przedłużeniem niedzielnej konferencji, a w zasadzie konwencji programowej Karola Nawrockiego w Szeligach pod Warszawą. W jej trakcie Karol Nawrocki zaprezentował swój program, Jarosław Kaczyński jednoznacznie zaś poparł Nawrockiego i podkreślił, że jest kandydatem ze wsparciem całej partii. Jak wynika z relacji naszych rozmówców, nieco w podobnym tonie przebiegało czwartkowe spotkanie w siedzibie partii na Nowogrodzkiej. Prezes PiS miał m.in. stwierdzić, że Nawrocki jest bardzo silnym kandydatem, który z pewnością wygra wybory prezydenckie. - Kaczyński jest bardzo zadowolony z niedzielnej konwencji i z pracy szefa sztabu, co sam akcentował – mówią nasi rozmówcy obecni na spotkaniu. Nawrockiego w kampanii mają wesprzeć parlamentarzyści i europosłowie PiS. Jednym z celów ma być odwiedzenie do końca kampanii przez polityków PiS każdej gminy w Polsce. - Całość przebiegła w dobrej atmosferze – kwituje jeden z naszych informatorów. Poza Kaczyńskim głos zabrał sam Nawrocki, szef sztabu Paweł Szefernaker i skarbnik PiS Henryk Kowalczyk.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Morawiecki: Zełenski popełnił gigantyczne błędy, zaatakował Polskę - Nie zgadzam się z polityką Wołodymyra Zełenskiego wobec Europy, wobec Polski - powiedział Mateusz Morawiecki (PiS) oceniając w rozmowie z RMF FM, że prezydent Ukrainy popełnił „gigantyczne błędy”. Zdaniem byłego premiera, Zełenski ma jeszcze czas, żeby wrócić do rozmów z USA. Morawiecki był też pytany, czy chciałby zastąpić Karola Nawrockiego i wystartować w najbliższych wyborach prezydenckich jako kandydat PiS.

Mobilizacja i „trzeci etap” w kampanii Nawrockiego

Spotkanie na Nowogrodzkiej poza planowaniem „trzeciego etapu” (plan sztabu ma być podzielony na pięć, trzeci zaczął się w niedzielę konwencją w Szeligach) było poświęcone też sytuacji finansowej partii. Politycy PiS cały czas na różny sposób apelują o wspieranie kampanii, dzięki czemu miała być możliwa m.in. organizacja konwencji w Szeligach, co zresztą było akcentowane w jej trakcie.

Czytaj więcej Komentarze Estera Flieger: Chłopski rozum Karola Nawrockiego. Co jest groźne dla Rafała Trzaskowskiego? Choć obietnice Karola Nawrockiego są sprzeczne i nie do spełnienia, w niedzielę zdradził się ze strategią, która może być dla Rafała Trzaskowskiego groźna: 18 maja ustawia jako dzień referendum przeciw rządowi Donalda Tuska.

PiS poza elementem mobilizacyjnym, spotkaniami w terenie, aktywnością w sieci itd. liczy też na efekty propozycji programowych Nawrockiego, w tym zwłaszcza kwestii dotyczących podatków. To ma być też element, który pomoże Nawrockiemu w II turze w walce o elektorat Sławomira Mentzena. Politycy PiS, z którymi rozmawialiśmy przekonują, że to starcie musi zacząć się już teraz – a przynajmniej przygotowania do niego – bo przedstawienie takich postulatów po I turze nie będzie dla wyborców Konfederacji wiarygodne.