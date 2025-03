Celem projektowanych regulacji jest zarazem ograniczenie zjawiska nadużywania przez posłów wniosków formalnych do zabierania głosu w sprawach innych od tych immanentnie związanych z przebiegiem obrad i prac Sejmu fragment uzasadnienia do projektu

„W dotychczasowej praktyce parlamentarnej posłowie zabierają głos w celu zgłoszenia wniosku formalnego, przy czym albo tego wniosku nie składają, albo też składają wniosek niebędący wnioskiem formalnym, albo w końcu składają w istocie wniosek formalny (np. o zarządzenie przerwy w obradach), jednakże kontynuują wypowiedź nie w celu uzasadnienia tego wniosku, ale odniesienia się do bieżących wydarzeń” – pisze prezydium w uzasadnieniu projektu. Dlatego proponuje dodanie do regulaminu przepisów przewidujących, że posiedzenia Sejmu będą zaczynały się od bloku oświadczeń w imieniu klubów i kół w sprawach bieżących. To kluby i koła mają decydować, czy w ramach przysługującego im limitu czasowego wystąpi jeden, czy też większa liczba posłów.

Posiedzenia Sejmu miałyby zaczynać się od specyficznego Hyde Parku, który prezydium chce jeszcze uatrakcyjnić. Jak przewiduje zmiana w regulaminie, w celu odniesienia się do oświadczeń marszałek ma udzielać głosu członkom rządu lub upoważnionym przez nich wiceministrom. „Celem jest wzmocnienie statusu opozycji parlamentarnej” – reklamuje projekt prezydium Sejmu.

Pomysł prezydium podoba się opozycji. Jak do sprawy podejdzie rząd?

– Chcemy ucywilizować to, co dzieje się obecnie w Sejmie. Wszyscy udajemy, że oświadczenia polityczne są wnioskami formalnymi i najwyższa pora, by nazwać rzeczy po imieniu – mówi wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela z KO.

I rzeczywiście, trudno nie uznać, że obecnie instytucja wniosków formalnych jest nadużywana. Np. na początku ostatniego posiedzenia wystąpił z takim wnioskiem również poseł Republikanów Jarosław Sachajko, który wniósł o „przerwę i informację premiera, czy natychmiast wypowie pakt migracyjny i zaangażuje się w budowę Fortu Trump w Polsce”. Tuż po nim kandydat na prezydenta Adrian Zandberg z Razem zaczął deliberować na temat „amerykańskiego resetu z Putinem”. Prawdopodobnie chciał wystąpić z wnioskiem formalnym, ale ostatecznie... zapominał go złożyć.