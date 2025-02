Wniosek przedstawił w Sejmie lider Nowej Nadziei, jeden z liderów Konfederacji, kandydat na prezydenta Sławomir Mentzen. Przyjęcie uchwały poparł jednak również PiS.



Reklama

Sławomir Mentzen: Francuzi mówią, że w Polsce jest porozumienie, by temat polskich żołnierzy na Ukrainie uruchomić po wyborach prezydenckich

- Jak widzimy wszyscy historia bardzo przyspieszyła, dzieją się rzeczy kluczowe dla przyszłości Europy środkowo-wschodniej i pojawił się temat wysłania polskich wojsk na Ukrainę. Wprawdzie premier Donald Tusk i szef MON-u mówią, że nie ma tego tematu i Polska tych żołnierzy nie wyśle, ale Francuzi mówią, że w Polsce panuje ponadpartyjne porozumienie, aby ten temat uruchomić dopiero po wyborach prezydenckich. Polscy mainstreamowi, prorządowi politycy namawiają do wysłania polskich wojsk na Ukrainę - mówił Mentzen nie wskazując jednak nazwisk tych polityków. Premier Donald Tusk, zarówno przed nadzwyczajnym szczytem liderów państw europejskich w Paryżu 17 lutego, jak i tuż po szczycie oświadczył, że Polska nie wyśle swoich żołnierzy na Ukrainę. Deklarację taką powtórzył m.in. wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska jest gotowa jedynie do wsparcia logistycznego misji, w którą gotowi mają być zaangażować swoje wojska Brytyjczycy, Francuzi, Szwedzi, a rozważają to również m.in. Holendrzy i Finowie. Z doniesień medialnych wynika, że misja pokojowa państw europejskich na Ukrainie ma liczyć ok. 30 tysięcy żołnierzy.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne USA mogą osierocić Europę Takiego kryzysu w 75-letniej historii NATO jeszcze nie było. Europejscy sojusznicy uświadomili sobie, że Pentagon może wycofać swoje wojska ze Starego Kontynentu.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie ma nic przeciwko takiej misji, choć zastrzegł, że USA nie wyślą swoich żołnierzy nad Dniepr. Z kolei szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow wykluczył możliwość wyrażenia przez Rosję zgody na stacjonowanie na Ukrainie żołnierzy z państw należących do NATO.



- Po to żeby załatwić ten temat, żeby wszystko było jasne przygotowałem projekt uchwały wzywający rząd do niewysyłania wojska na Ukrainę. Taka uchwała będzie bardzo dobrym argumentem w ręku Donalda Tuska, gdy będzie negocjował z Zachodem. Będzie mógł powiedzieć, że on może by chciał, ale polski parlament mu tego zabrania. Dlatego składam wniosek formalny o odroczenie obrad, zwołanie prezydium Sejmu, Konwentu Seniorów i uzupełnienie porządku obrad o głosowanie nad uchwałą wzywająca polski rząd do niewysyłania polskiego wojska na Ukrainę - oświadczył Mentzen.