Posłowie często narzekają, że ryczałt jest zbyt niski. Przeczą jednak temu niektóre z ich wydatków

Z ryczałtu na biura posłowie pokrywają nie tylko pensje pracowników, ale też czynsz, media i inne wydatki. Zapowiedź podniesienia ryczałtu wywołała więc podczas posiedzenia komisji całą litanię narzekań na obecną wysokość środków. – Jakie są średnie wynagrodzenia pracowników biur poselskich. To około 4 tys. zł, tak? No to przepraszam, ale w Żabce zarabia się więcej. Jeżeli mamy mieć pracownika, który chce wykonywać swoją pracę, to naprawdę za te pieniądze to jest kpina – mówił poseł PiS Bartosz Kownacki.

– Rosną opłaty za energię, za wszystko. Ja mam na przykład biuro ogrzewane gazem. Chodzi o to też, żeby ten pracownik w zimie nie siedział przy 14-15 stopniach – narzekała posłanka PiS Barbara Bartuś.

Czy rzeczywiście warunki finansowe w biurach poselskich są aż tak tragiczne? Przeczyłyby temu pojawiające się regularnie w mediach informacje o luksusowych lub nietypowych zakupach posłów za pieniądze na prowadzenie biur.

Nie zgadzam się z przypisaniem mi roli pirata drogowego, a tak odbieram dzisiejszą publikację dziennika „Fakt”. Z całą mocą podkreślam, że prowadząc pojazd zawsze stosuję się do obowiązujących przepisów. Opisywane urządzenie pomaga jeździć bezpieczniej, bo informuje w czasie rzeczywistym o wszelkich niespodziewanych sytuacjach mogących wystąpić na drodze, np. wypadkach, remontach czy innych zagrożeniach były minister infrastruktury Andrzej Adamczyk o zakupie antyradaru ze środków na biuro poselskie

Przykłady? W 2023 roku sporym echem odbiła się informacja, że ówczesny minister infrastruktury Andrzej Adamczyk z PiS, odpowiedzialny za bezpieczeństwo na drogach, kupił za 1,4 tys. zł urządzenie, które pozwala ostrzegać przed.... fotoradarami i kontrolami policji. W rozliczeniach biur poselskich dziennikarze i internauci znaleźli też wówczas wiele bardzo drogich modeli telefonów, m.in. iPhone’a za 8 tys. zł, kupionego przez posła KO Franciszka Sterczewskiego. Przed kilkoma miesiącami pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, że niektórzy posłowie potrafią wydać grubo ponad 100 tys. złotych rocznie na „korespondencję i ogłoszenia” (w gronie tym jest m.in. były premier Mateusz Morawiecki z PiS).