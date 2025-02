Ratunek dla Ukrainy: plan B Europy

– Wasz kraj jest gotowy rozlokować swoje wojska w Ukrainie w ramach misji pokojowej? Gdzie powinny być rozmieszczone te siły i na jak długo? Na jakie działania powinny przygotować się Stany Zjednoczone, kraje alianckie i partnerskie na wypadek, gdyby Rosja zaatakowała te siły? – to niektóre z pytań, jakie także Warszawa otrzymała z Waszyngtonu.

Czytaj więcej Komentarze W Paryżu o Donaldzie Trumpie i Ukrainie. Dokąd zmierzamy? Czy w czasie polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej nadzwyczajny szczyt Europejczyków powinien się odbywać w Paryżu? To jedno z pytań, które się pojawiają po burzy wywołanej przez Amerykanów.

Francuskie źródła dyplomatyczne tłumaczą dziennikowi „Le Monde”, że w ostatnich tygodniach Macron naciskał na utworzenie „twardego jądra” sił rozjemczych, na który składałyby się siły Francji, Wielkiej Brytanii i Polski. O tym wspomniał otwarcie w poniedziałek szef francuskiej dyplomacji Jean-Noel Barrot.

Zgodnie z tą wizją siły rozjemcze liczyłyby 25 tys. żołnierzy i znajdowałyby się na tyłach frontu, za wojskami ukraińskimi. Ich wiarygodność polegałaby w szczególności na udziale dwóch mocarstw atomowych – Francji i Wielkiej Brytanii. Sami Francuzi byliby gotowi przekazać na ten cel aż 5–8 tys. żołnierzy, choć cała francuska armia ma 204 tys. ludzi pod bronią, mniej od polskiej (216 tys.). Tym większa była w Paryżu konsternacja twardą odpowiedzią Tuska, że nasz kraj nie zamierza brać udziału w takiej operacji.

Eli Tenenbaum, ekspert Francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (IFRI), pracujący od dawna nad ideą misji europejskiej w Ukrainie, powiedział w „Le Monde”, że kluczowym czynnikiem tłumaczącym taką postawę Warszawy są nadchodzące wybory prezydenckie. – Istnieje w Polsce ponadpartyjne porozumienie, aby nie podnosić tematu wysłania wojsk na Ukrainę do 18 maja – mówi.

Poza Francją i Wielką Brytanię gotowość do udziału w takiej operacji zgłosiła Holandia i Dania, a wcześniej Szwecja i kraje bałtyckie. Brytyjski premier Keir Starmer podkreślił jednak, że konieczny jest udział w takiej operacji Amerykanów. Powinni oni przynajmniej zapewnić dowództwo i kontrolę operacji, a także zaopatrzenie. Na razie nie ma jednak sygnałów, że Biały Dom jest gotów na coś podobnego. W przyszłym tygodniu Starmer leci do Waszyngtonu, aby przekonać Trumpa do udziału w ukraińskiej misji.