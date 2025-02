Hołownia komentuje słowa J.D. Vance’a: Europa już jest wielka

- Skoro inni idą dzisiaj na kompromisy ze swoim sumieniem, skoro idą na kompromisy dobra ze złem, wybierając mniejsze zło w imię jakichś innych dealów, to Polska musi ze swoją historią, doświadczeniem, ze swoim potencjałem jasno powiedzieć, co jest dobre, a co złe. Co służy Polsce, Europie i światu a co nie - powiedział polityk. Jak dodał, „nie będzie nas nikt pouczał jak mamy układać nasze europejskie sprawy”. - Nie będzie nam nikt mówił niezależnie od tego skąd przyjedzie, jak szanowanym jest naszym przyjacielem i aliantem, jak w Europie mamy układać nasze europejskie sprawy. Nikt nie będzie nam podpowiadał na Twitterze, czy w innych miejscach, że teraz trzeba Europę uczynić znowu wielką, bo Europa już jest wielka, bo Europa już, mimo wszystkich swoich problemów i wyzwań, jest tym miejscem na świecie do którego ciągną ludzie z całego świata, bo to jest wciąż najlepsze miejsce do życia - zaznaczył marszałek Sejmu.