– Dzisiaj rozmawiałem z Komendantem Głównym Policji. Mówiłem, że musimy działać i rząd powinien działać w tej sprawie dużo bardziej asertywnie – powiedział „Rzeczpospolitej” Rafał Trzaskowski. Chodzi o grasujące w Polsce gangi ze Wschodu. Warszawa, Poznań, Łódź, Tychy, Kraków, Tarnów, Lublin, miasta na Podkarpaciu – między innymi tam w ostatnich dwóch latach doszło do spektakularnych napadów i rozbojów. Za większością stały gruzińskie szajki, które wiedzą, gdzie są duże pieniądze i jak się do nich dobrać. Zysk na jednym skoku potrafi być kolosalny – setki tysięcy złotych, a nawet więcej, pisała o tym „Rzeczpospolita” pod koniec stycznia.

Reklama

Czytaj więcej Plus Minus Brutalne gangi wróciły do Polski. „Wymiar aktów terroru” Do Polski wróciła brutalna przestępczość jak żywcem wyjęta z lat 90. Z tym że rodzimych gangsterów zastąpili obcokrajowcy ze Wschodu. Eksperci ostrzegają: trzeba nad tym zapanować, zanim gangi się tu zadomowią. I zanim skończy się wojna w Ukrainie, bo wtedy przestępcy zyskać mogą dostęp do ogromnych zasobów broni, tak jak wydarzyło się po wojnie w byłej Jugosławii.

Gangi ze Wschodu zajęły miejsce polskiej mafii

– Nie pozwolimy na to, by grupy przestępcze, czy polskie, czy zagraniczne, mogły tutaj hasać. Staramy się zdusić to w zarodku – zapewnił w rozmowie z Radiem Zet szef MSWiA Tomasz Siemoniak, przyznając, że przestępczość wróciła do naszego kraju.



Skala problemu jest coraz większa i niepokoi Polaków. Bezwzględne napady w biały dzień, kradzieże diamentów warte setki tysięcy euro i brutalne ataki na starsze osoby stały się codziennością ze strony gangów ze Wschodu, które coraz dotkliwiej dają o sobie znać na polskich ulicach. Jednym z przypadków takich działań jest sprawa 32-letniego obywatela Gruzji, który napadał w Warszawie na starsze kobiety. Został zatrzymany przez stołeczną policję w listopadzie 2024 roku. Inny przypadek, który opisywała „Rzeczpospolita”, to kradzież diamentów o wartości 110 tys. euro, należących do belgijskiej firmy jubilerskiej. Do zdarzenia doszło w lipcu 2024 roku w Warszawie, kiedy to konwojent przewożący kosztowności zatrzymał się przy ulicy Mokotowskiej. Napastnicy zaatakowali go, odbierając torbę z diamentami i 10 tys. euro w gotówce. Szereg podobnych ataków zelektryzował Polskę.

– Widzę się we wtorek z ministrem spraw wewnętrznych. Będę się tutaj domagał znacznie bardziej stanowczego działania – mówi nam Trzaskowski.