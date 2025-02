Mastalerek: Tusk nie powinien obrażać republikanów, będzie spotkanie Duda-Trump

Mastalerek powiedział również, że o swym rzekomym konflikcie z szefową Kancelarii Prezydenta Małgorzatą Paprocką dowiaduje się z mediów. - Media piszą wiele różnych rzeczy, które nie mają z rzeczywistością nic wspólnego - zaznaczył.

Kiedy spotkanie Donalda Trumpa z Andrzejem Dudą?

Na antenie Radia Plus Marcin Mastalerek był także pytany o swą niedawną wypowiedź na temat niedoszłego spotkania prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Andrzejem Dudą. W Polsat News szef gabinetu prezydenta deklarował, że „zawalił” sprawę i „nie dograł” terminu po tym, jak w listopadzie Trump zaprosił Dudę do USA.

- 11 listopada byłem przy rozmowie telefonicznej prezydenta Dudy z prezydentem Trumpem, był też Wojciech Kolarski. Prezydent Trump zaprosił prezydenta Dudę do Ameryki. Nie udało się jeszcze ustalić tego terminu, jesteśmy cały czas w kontakcie - zaznaczył w poniedziałek. Przekonywał, że w USA „dużo się dzieje” i w tym kontekście wspomniał o pierwszym tygodniu urzędowania Trumpa i podpisanych przez niego w pierwszym dniu prezydentury rozporządzeniach wykonawczych. - Myślę, że spokojnie do tego spotkania dojdzie - powiedział. - Jak ustalimy termin, to pewnie będzie o tym informowane, natomiast oczywiście ja jestem za to odpowiedzialny, miałem to zrobić, do dzisiaj się to nie udało - zastrzegł.

- To jest początek prezydentury Donalda Trumpa. Prezydent Trump jest zajęty, prezydent Duda też jest zajęty. Nie ma jeszcze tego terminu. Ja mówiłem o tym, że zawaliłem, w cudzysłowie. Jest rzeczą obiektywną, że ustalenie takiego spotkania po prostu trwa - kontynuował szef prezydenckiego gabinetu. - Natomiast kto jest za to odpowiedzialny? Ja jestem. Czy było zaproszenie? Było. Czy panowie mają świetne relacje? Mają, sam byłem tego świadkiem - mówił w Radiu Plus Mastalerek. - Rozmawianie o tym, kiedy to będzie, przypomina rozmowę po kwietniowym spotkaniu w Trump Tower, gdzie wszyscy atakowali prezydenta za to, że się z prezydentem Trumpem spotkał; dzisiaj atakują go, że jeszcze się nie spotkał. No jak nie kijem, to pałką - ocenił.