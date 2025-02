Andrzej Duda wykona gest wobec TV Republika. Chodzi o brata Michała Rachonia

Awans czeka Nikodema Rachonia, młodszego brata Michała Rachonia, dziennikarza TV Republika. Rachoń junior, który od września pracował w biurze prasowym prezydenta, teraz ma zostać ministrem i będzie pełnił rolę zastępcy Kolarskiego. Onet cytuje rozmówcę z otoczenia prezydenta, który o awansie Nikodema Rachonia mówi, że jest to „gest prezydenta pod adresem Telewizji Republika”. - Ale młody Rachoń ma dobre notowania u Dudy - dodaje rozmówca Onetu.



Prezydent będzie miał też nową rzeczniczkę - to Diana Głownia, dotychczas dyrektorka biura prasowego. Teraz ma nadzorować to biuro jako minister, co będzie oznaczać iż nadzór nad biurem straci szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek.