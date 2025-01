Miloš Vučević zrezygnował. Dymisja premiera Serbii efektem masowych protestów

Czytaj więcej Wypadki Po tragedii w Nowym Sadzie prezydent Serbii proponuje referendum w sprawie własnego odwołania Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić zaproponował zorganizowanie referendum w sprawie swojej dymisji po tym, jak w piątek w Nowym Sadzie zawalił się dach dworca kolejowego w Nowym Sadzie. Zginęło wówczas 14 osób, trzy nadal walczą w szpitalu o życie.

Katastrofa w Nowym Sadzie

Manifestanci przekonywali, że korupcja w administracji doprowadziła do tragedii w drugim co do wielkości mieście Serbii. Protestujący od początku listopada Serbowie domagają się pociągnięcia do odpowiedzialności politycznej i karnej winnych zawalenia się 1 listopada części dachu dworca kolejowego w Nowym Sadzie, w wyniku czego zginęło 15 osób. Demonstranci oskarżają władzę o korupcje i zaniedbania, które doprowadziły do tragedii.

