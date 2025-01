Ukraina odpowiada na wytyczne USA ws. zamrożenia zagranicznej pomocy na 90 dni

Oburzenia decyzją Rubio nie kryją natomiast Demokraci w komisji spraw zagranicznych i budżetowej Izby Reprezentantów, między innymi Gregory Meeks i Lois Frankel. „Przez lata Republikanie w Kongresie krytykowali to, co uważają za brak wiarygodności Stanów Zjednoczonych wobec krajów takich jak Chiny, Rosja i Iran. Teraz nasza wiarygodność jest zagrożona i wygląda na to, że wycofamy się z amerykańskich zobowiązań wobec naszych partnerów na całym świecie” - zaznaczyli. „Arbitralnie blokując naszą pomoc zagraniczną, tracimy zaufanie: od ludzi polegających na tej pomocy, aby przetrwać, czy to w Strefie Gazy, Sudanie, Haiti, w Ukrainie, czy tych, którzy stoją w niebezpieczeństwie, dostarczając tę pomoc” - dodali.

Co zakładają wytyczne wydane przez Marco Rubio?

Nowe wytyczne sekretarza stanu Marco Rubio oznaczają, że nie zostaną podjęte żadne dalsze działania w celu rozdysponowania funduszy pomocowych na programy już zatwierdzone przez rząd USA. Jak pisze Politico, niektórzy urzędnicy byli decyzją Rubio „zszokowani”. Jeden z nich miał stwierdzić, że Departament Stanu całkowicie sparaliżował pomoc zagraniczną.

Agencja Reutera wskazuje, że dokument Rubio przewiduje wstrzymanie pomocy dla takich sojuszników USA, jak Ukraina, Jordania i Tajwan, przewiduje natomiast kontynuację pomocy wojskowej dla Izraela i Egiptu, zezwala tam na pomoc żywnościową w uzasadnionych przypadkach oraz „uzasadnione wydatki”., które nastąpiły przed wydaniem wytycznych.

Decyzje o ewentualnej kontynuacji, modyfikacji lub zakończeniu programów zostaną podjęte po „przeglądzie”. przeprowadzonym przez sekretarza stanu. Wytyczne zostały zatwierdzone przez najważniejszych pracowników Departamentu Stanu, w tym doradcę Departamentu Stanu Michaela Needhama i dyrektora ds. planowania polityki Michaela Antona.