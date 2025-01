Ze stanowiska ministra nauki został Dariusz Wieczorek. Zarówno Wieczorek, jak i Kulasek, są politykami Nowej Lewicy. - Dziękuję panu ministrowi za sprawowanie funkcji ministra nauki i szkolnictwa wyższego przez ponad rok. Dziękuję za wszystkie działania, które były dobrze oceniane przez przedstawicieli polskiej nauki. Oczywiście były różne sytuacje, wszyscy o tym wiemy, ale też dziękuję za to,. że w tych trudnych momentach, pan minister umiał w sposób odpowiedzialny spojrzeć na rzeczywistość i ich ocenić - mówił prezydent Duda.



Andrzej Duda życzy nowemu ministrowi nauki Nagrody Nobla za badania w Polsce

- Panu ministrowi obejmującemu funkcję gratuluję nominacji. To ważne zadanie, które pan na siebie przyjmuje, dlatego że Polska nauka od wielu, wielu lat wymaga poważnego wsparcia. Kiedy realizuję tutaj, na tej sali, nominacje profesorskie, to zawsze mówię, że prezydent wręczywszy te nominacje ma do panów profesorów tylko prośby, a pierwszą jest to, by któryś z nich przybył do Pałacu Prezydenckiego i prezydentowi Rzeczpospolitej, jak najszybciej, przedstawił się jako zdobywca Nagrody Nobla. Chciałbym bardzo, aby uzyskał je człowiek polskiej nauki za badania, które będą prowadzone w naszym kraju – oświadczył prezydent.



- Panu ministrowie życzę, by był świadkiem takiego wydarzenia w Pałacu Prezydenckim – dodał Duda.



- To dziś wymaga bardzo wielu działań, podejmowane były różne próby, aby naprawić, poprawić naukę polską. Trzeba sobie jasno powiedzieć - nie były one próbami udanymi, a na pewno nie w pełni udanymi – zauważył prezydent. - To wielkie zadanie, które staje przed każdym obejmującym ten urząd - dodał.