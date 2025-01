Kaja Kallas: Nic o Europie bez Europy

Jak można zagwarantować, że Rosja nie zwycięży w tej wojnie?

Jedynym sposobem jest wspieranie Ukrainy militarnie i wywieranie presji gospodarczej na Rosję, a także izolacja polityczna w różnych organizacjach. Nie powinniśmy nie doceniać własnej siły i przeceniać siły Rosji. Czasami wydaje się, że to jakaś mityczna potęga, której nie da się pokonać. To nieprawda. Jesteśmy znacznie potężniejsi pod względem siły militarnej, ale także gospodarczej. Powinniśmy przyjąć postawę siły, aby móc wywierać presję. Syria pokazała nam, że Rosja nie jest niezwyciężona. Rosjanie przestali wspierać Asada, ponieważ nie mają na to siły.

Trump zasugerował sojusznikom z NATO podniesienie wydatków na obronę do 5 proc. Czy to wykonalne?

Nie trzymałabym się tych liczb, bo dyskusja, czy 3 proc., czy 5 proc., odciąga naszą uwagę od rzeczywistej kwestii. Czyli że musimy wydawać więcej na obronę. Co robimy razem, aby bronić Europy? Prezydent Trump miał rację, opowiadając się za zwiększeniem wydatków na obronę. Musimy przygotować się na wojnę. A 2 proc. to już za mało, biorąc pod uwagę to, co na obronę wydają na przykład Chiny i Rosja. Problem z wydatkami na obronę polega na tym, że kiedy ich potrzebujemy, jest już za późno, więc trzeba podejmować decyzje, kiedy nie widzimy takiej konieczności. A w wielu krajach europejskich ludzie nie czują takiej potrzeby, ponieważ jest czas pokoju. Ale jeśli nie będziemy wydawać na obronę, nie będziemy mieli środków odstraszających, a Rosja może pomyśleć, tak jak pomyślała o Ukrainie, że może podjąć kolejne kroki. Wtedy będzie to droższe dla wszystkich.

Czytaj więcej Polityka Kaja Kallas: Czy wszyscy zdają sobie sprawę, że jesteśmy w całkiem nowej epoce Jest różnica między pokojem a pokojem. Po drugiej wojnie światowej państwa zachodnie miały pokój, tworzyły dobrobyt dla ludzi. My też mieliśmy pokój, ale nasze elity były zabijane - mówi Kaja Kallas, premier Estonii.

Ale w tym kontekście ważne jest chyba, ile tych pieniędzy będzie dostępnych? Czy 3, czy np. 5 proc. PKB?

Chodzi raczej o to, co z tym zrobimy. Wspólne zdolności, których potrzebujemy do obrony Europy, wymagają oczywiście dużych nakładów finansowych. Ale z drugiej strony mamy przemysł obronny. Naprawdę musimy popracować nad tym, aby przemysł obronny również podejmował ryzyko, ponieważ w tej chwili on w dużej mierze wydaje rozkazy. Jak zamówicie dziesięć czołgów, to wyprodukujemy dziesięć czołgów. A powinno być tak, że przemysł produkuje więcej i podejmuje pewne ryzyko. Wymaga to również uwolnienia kapitału prywatnego, ponieważ obecnie Europejski Bank Inwestycyjny nie inwestuje w obronność. Dlatego że, podobnie jak dla wielu funduszy inwestycyjnych, to ta sama kategoria, co inwestowanie w pornografię. Trzeba też zrozumieć lekcję z Ukrainy, gdzie przemysł obronny produkuje mniejszym kosztem i szybciej. Kiedy byłam premierem Estonii, jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, zobaczyłam dane wywiadowcze i powiedziałam, że musimy przystąpić do zakupów min, amunicji, bo potem ceny wzrosną, gdy tylko rozpocznie się wojna. I tak właśnie się stało. Nie oznacza to, że ich koszty wzrosły, ale po prostu widzą okazję, by zażądać więcej pieniędzy. Potrzebujemy również konkurencji po stronie przemysłu obronnego, aby obniżyć koszty, ale także skrócić czas zamówień.

Wspomniała pani, że niektóre kraje nie widzą potrzeby inwestowania w obronę. Jak je przekonać?

To prawda, że niektórym przywódcom trudniej jest przekonać opinię publiczną. Poza tym, oczywiście, każdy przywódca chce wydawać na edukację, sprawy społeczne, ale jeśli mamy do czynienia z sytuacją bezpieczeństwa, to szpitale, szkoły też są bardzo zagrożone. Przywódcy muszą to ludziom wyjaśnić. Jestem również zdania, że jeśli zrobimy to razem, będzie to tańsze dla wszystkich i mądrzej jest zrobić to razem.