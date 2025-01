Reform UK, czyli dawna Partia Brexitu Nigela Farage'a jest obecnie – jak wynika z sondażu YouGov – drugą najpopularniejszą partią w Wielkiej Brytanii. Ugrupowanie to niemal dogoniło, jeśli chodzi o poziom poparcia, rządzącą Partię Pracy.



Reklama

Elon Musk napisał, że tylko Reform UK może uratować Wielką Brytanię

W ostatnim czasie ostro krytykujący rząd Keira Starmera i samego premiera Wielkiej Brytanii Elon Musk wyraził poparcie dla partii Farage'a przekonując w serwisie X, że „tylko Reform (UK) może uratować Wielką Brytanię”. Wcześniej Musk użył dokładnie tych samych słów odnośnie niemieckiej Alternatywy dla Niemiec i Niemiec.



W sondażu, który przeprowadzono pół roku po wyborach parlamentarnych, w których Partia Pracy zdobyła aż 410 mandatów (przy poparciu rzędu 33,7 proc. głosów), rządzący laburzyści prowadzą, ale ich poparcie zmniejszyło się do 26 proc.



Wysokie poparcie dla Reform UK Nigela Farage'a nie musi przełożyć się na dużą liczbę mandatów w Izbie Gmin

Partia Farage'a uzyskuje natomiast 25 proc. wskazań, co jednak nie musiałoby przełożyć się na podobną do Partii Pracy pozycję w brytyjskim parlamencie. Reform UK w wyborach z 4 lipca 2024 roku uzyskała 14,3 proc. głosów co przełożyło się na zaledwie 5 mandatów. Powodem jest większościowa ordynacja wyborcza obowiązująca w Wielkiej Brytanii – mandat uzyskuje tam kandydat z największym poparciem, nawet jeśli uzyskał mniej niż połowę głosów oddanych w danym okręgu. W efekcie mandaty obsadzają dwie główne partie – laburzyści i torysi, którzy mają swoje bastiony w różnych częściach kraju. Brytyjski parlament liczy 650 miejsc.