Władysław Teofil Bartoszewski: Nie ma czegoś takiego jak Palestyna

Władysław Teofil Bartoszewski tłumaczy immunitet dla Netanjahu

W związku z wystawieniem przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu aresztowania Beniamina Netanjahu, podejrzanego o to, że swoimi decyzjami doprowadził do zbrodni wojennych podczas trwającej od 7 października 2023 roku wojnie w Strefie Gazy, pojawiła się wątpliwość, czy Polska – która ratyfikowała Statuty Rzymskie i tym samym zobowiązała się do wykonywania nakazów aresztowania wydanych przez MTK - aresztuje premiera Izraela, gdyby ten zdecydował się uczestniczyć w uroczystościach z okazji 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.



O zapewnienie Netanjahu bezpieczeństwa i swobodnego pobytu na terytorium RP apelował w liście do rządu prezydent Andrzej Duda. Gabinet Donalda Tuska z kolei uchwalił, że "rząd Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, iż zapewni wolny i bezpieczny dostęp i udział w tych obchodach najwyższym przedstawicielom Państwa Izrael”. W uchwale nie pada jednak nazwisko premiera Netanjahu.



W związku z tą sytuacją kolejny radiosłuchacz zapytał, ile kobiet i dzieci musi zostać zamordowanych, aby polskim politykom przyszło do głowy, "by do obozu w Auschwitz zapraszać człowieka ściganego za zbrodnie wojenne". - Tylko proszę nie mówić, że to jest wyjątkowa sytuacja. Ta uroczystość ma nam przede wszystkim przypominać, że w cywilizowanym świecie nie ma miejsca dla zbrodniarzy wojennych - mówił słuchacz.



Władysław Teofil Bartoszewski: Auschwitz to miejsce święte dla Żydów, nie dla idei humanistycznych

Zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej obóz koncentracyjny w Auschwitz, obecnie Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau, jest "miejsce święte dla Żydów", bo tam Niemcy mieli zamiar wykonywali swój plan zabicia "wszystkich Żydów w Europie", a uroczystość rocznicowa ma przypominać, że "naród żydowski był główną ofiarą Niemców w Europie" - mówił Bartoszewski.

- W związku z tym jest to zupełnie inna sytuacja i to jest miejsce święte dla Żydów, a nie dla ogólnych idei humanistycznych - stwierdził.