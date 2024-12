Ryszard Kalisz: Minister finansów nie powinien wypłacić dotacji dla PiS

Przewodniczący PKW wysłał do ministra finansów Andrzeja Domańskiego pismo, w którym informuje, że nie ma już przesłanki do pomniejszenia kwoty dotacji podmiotowej dla Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie z uchwały przyjętej przez PKW ws. sprawozdania finansowego PiS wynika, że prawo tej partii do subwencji wciąż może być kwestionowane.