Oba prototypowe samoloty, które widać na zdjęciach, są pozbawione ogonów co oznacza, że nie posiadają poziomego stabilizatora lotu. Lot takich maszyn najczęściej stabilizują komputery, które interpretują działania pilota.



Reklama

Chiński przemysł lotniczy „chce eksperymentować i zasługuje na pochwałę”

Większy z dwóch samolotów, których zdjęcia opublikowano, ma kształt podobny do diamentu. Na udostępnionym zdjęciu widać trzy wloty powietrza do silników – dwa wzdłuż kadłuba i jeden bliżej dziobu maszyny co jest, jak pisze Reuters, bardzo nietypowym układem silników. Mniejszy z samolotów ma bardziej standardowy kształt, ale nie ma ogona.



W przypadku obu konstrukcji uwagę zwraca brak kątów prostych charakterystycznych dla samolotów wykorzystujących technologię stealth.

Euan Graham, analityk z Australijskiego Instytutu Polityki Strategicznej ocenia, że oba prototypowe samoloty wskazują, że chiński przemysł lotniczy „chce eksperymentować i dokonywać innowacji”. - Bez względu na zalety i wady tych projektów (Chińczycy) zasługują na pochwałę - dodaje i zwraca uwagę, że powinien być to sygnał, iż Stany Zjednoczone i ich sojusznicy nie mogą popadać w samozadowolenie i utrzymywać przekonania, że to Zachód zawsze będzie nadawał tempo zmianom technologicznym jeśli chodzi o uzbrojenie.