Seok Dong-hyeon, prawnik współpracujący z obrońcami prezydenta Yoona zapewnił, że nie stosuje on obstrukcji, ale potrzebuje czasu na przygotowanie się do procesu. Jednak Woo Jong-soo szef policyjnego pionu śledczego poinformował parlament, że ochrona prezydenta dwa razy nie wpuściła śledczych do biura prezydenta.