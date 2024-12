Szef MON zaznaczył, że podręcznik będzie dostosowany do potrzeb różnych grup wiekowych. – To będą wydawnictwa, to będą podręczniki zarówno dla dzieciaków, młodzieży, czyli dostosowane do ich wieku, do ich możliwości, jak i również dla osób starszych, osób w dostojnym wieku i do nas wszystkich aktywnych zawodowo, którzy też muszą nabyć takie umiejętności. Będziemy chcieli, żeby to też trafiało do każdego polskiego domu, żeby to było dostępne wszędzie, gdzie to możliwe – dodał minister.

Nowy program obrony cywilnej – poradnik MON w każdym domu

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że budowanie systemu obrony cywilnej to priorytet, który dotąd był zaniedbywany. - Nikt nie podjął się misji budowania obrony cywilnej z prawdziwego zdarzenia, systemu ochrony ludności, komunikacji, zadbania o seniorów – powiedział.

W przyszłym roku na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przeznaczone zostanie 6 miliardów złotych. Łącznie w ciągu 4 lat rząd planuje wydać na ten cel około 24 miliardów złotych.