Biden zatwierdził memorandum bezpieczeństwa dla administracji Trumpa. Chodzi o Rosję i konkurentów USA

Opracowywanie wytycznych do tego memorandum administracja Bidena rozpoczęła już w lecie. Miały one być dokumentem, który mógłby pomóc kolejnej administracji zbudować podejście do zacieśniających się relacji między najpoważniejszymi przeciwnikami i konkurentami Ameryki - Chinami, Iranem, Koreą Północną i Rosją.

Współpraca między tymi czterema krajami, szczególnie jej intensyfikacja po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, od lat niepokoi Stany Zjednoczone. Niepokój rósł, w miarę jak Rosja stawała się coraz bardziej izolowana przez większą część świata.



Rosja i konkurenci Ameryki. Wzajemne świadczenia i korzyści

Wówczas Moskwa zwróciła się do Iranu po drony i rakiety. Z Korei Północnej Rosjanie otrzymali artylerię, rakiety, a nawet tysiące żołnierzy, którzy wspierali siły rosyjskie w obronie przed Ukrainą w obwodzie kurskim. Chiny z kolei wspierają Rosję, dostarczając jej komponenty podwójnego zastosowania, które pomagają utrzymać na powierzchni jej przemysł.

W zamian Rosja wysłała myśliwce do Iranu i pomogła Teheranowi wzmocnić obronę przeciwrakietową i technologię kosmiczną. Korea Północna otrzymała od Rosji bardzo potrzebne paliwo i fundusze na rozbudowę swoich zdolności produkcyjnych i wojskowych. Urzędnicy, na których powołuje się Associated Press, dodali, że Rosja „de facto zaakceptowała Koreę Północną jako państwo posiadające broń jądrową”. Tymczasem Chiny korzystają z rosyjskiego know-how, a oba kraje współpracują ze sobą, aby pogłębić współpracę wojskowo-techniczną, prowadzą również wspólne patrole w regionie Arktyki.