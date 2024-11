Joe Biden i Donald Trump spotkali się w Białym Domu. "Witamy z powrotem" (WIDEO)

Rozmowa obu polityków była prywatna. Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział jednak w ubiegły weekend, że Biden i Trump omówią zarówno kwestie polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej.

Donald Trump wraca do tradycji amerykańskich prezydentów

Po przegranej w wyborach w 2020 roku Trump zerwał z dwiema tradycjami, które świadczą o pokojowym przekazaniu władzy przez amerykańską demokrację.

Po pierwsze, kilka tygodni po wyścigu odmówił zaproszenia ówczesnego prezydenta-elekta Bidena do Białego Domu, utrzymując, że to on wygrał wybory. Później zignorował inaugurację Bidena i opuścił Waszyngton kilka godzin przed rozpoczęciem ceremonii.

Teraz, po zdecydowanie wygranych wyborach, zdaje się powracać do tradycji amerykańskich prezydentów.