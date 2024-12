Bogdan Zdrojewski: Rafał Trzaskowski musi politycznie wyjść z Warszawy

Zdaniem Zdrojewskiego kluczowe jest uwzględnienie różnorodnych poglądów potencjalnego elektoratu, nie tylko Platformy Obywatelskiej. - Oczekuję od Rafała Trzaskowskiego, że opuści Warszawę. Opuści politycznie, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że te wybory to nie są Końskie, jak często się w skrócie mówi, ale to są także elektoraty niezwykle trudne do pozyskania, bardzo pozamykane, często w niekomfortowych sytuacjach. Mamy złą sytuację na świecie, niekorzystne trendy dotyczące niektórych elementów gospodarki, wysokie ceny energii, druzgocącą spuściznę po PiS i na to wszystko trzeba łagodnie odpowiadać, pozyskując elektorat, który musi mieć dobrą pamięć o tym, jak wyglądała prezydentura Andrzeja Dudy. Jakie konsekwencje miał ten okres, jak wiele straciliśmy. Nie można patrzeć tylko na PiS, bo to jest zgubne, ale pokazywać jak będzie wyglądała perspektywa Polski w przypadku zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego - mówił.

Europoseł KO uważa, że w przyszłym roku PiS może zdecydować się na zmianę kandydata. - Widać, jak duże napięcie zostało zbudowane w samej partii. Karol Nawrocki nie jest wspierany przez wszystkich i widać, że to pęknięcie jest „inwestycją” w demontaż poprzedniego obozu władzy – ocenił. - Część prawicy uważa, że to jest świetny moment, by zacząć walkę o spadek - dodał.