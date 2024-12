Szymon Hołownia odpowiada Donaldowi Tuskowi. „Ludzie czekają na sprawiedliwość, nie na teatr i zemstę”

W środę wieczorem temat rozliczeń rządów Zjednoczonej Prawicy podjął w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. „Rozliczanie PiS postępuje wolniej, bo nie wszyscy w Koalicji zrozumieli, że bez rozliczenia nie będzie naprawy Rzeczpospolitej. I jeśli się wreszcie nie ogarną, sami zostaną przez ludzi rozliczeni” – napisał szef rządu w serwisie X, wywołując lawinę komentarzy.

„Kto konkretnie nie zrozumiał i nie spełnia oczekiwań społecznych oraz Pańskich w tym zakresie? Proszę nie odnosić się tak enigmatycznie do wszystkich formacji koalicji rządzącej, to niesprawiedliwe i mącące. Zatem: czyja to jest wina?" – skomentowała wpis Tuska Anna Maria Żukowska, przewodnicząca parlamentarnego klubu Lewicy. „To może prokuratura w końcu zacznie sprawnie pracować?” – spytał z kolei Sławomir Ćwik z Polski 2050.

Wpis premiera to najprawdopodobniej reakcja szefa rządu na stanowisko Polski 2050 w sprawie odebrania immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu. W środę Ryszard Petru zapowiedział w Studiu PAP, że jeżeli Sejm będzie głosował nad wnioskiem o odebranie immunitetu prezesowi PiS za zniszczenie wieńca podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej, to jego klub zagłosuje przeciw. Zauważył, że to „szarpanie się z Kaczyńskim o bardzo małe sprawy”. Ostatecznie na swoim posiedzeniu sejmowa komisja regulaminowa opowiedziała się za pociągnięciem do odpowiedzialności posłów PiS, w tym Kaczyńskiego, za m.in. zniszczenie wieńca.

Wpis Donalda Tuska. Szymon Hołownia odpowiedział premierowi w sprawie rozliczeń PiS

W czwartek rano wątek rozliczeń PiS na platformie X podjął Szymon Hołownia. „Niektórzy uważają, że karanie mandatem za zdejmowanie tabliczek to »rozliczenia«. Trzeba wreszcie oskarżyć i skazać tych, którzy ukradli ludziom pieniądze. Popełnili poważne przestępstwa. Ludzie czekają na sprawiedliwość, nie na teatr i zemstę” – napisał marszałek Sejmu.