Dokończeniem zmian ma być wybór prezesa PiS już po wyborach prezydenckich. Zgodnie z aktualnymi deklaracjami Jarosław Kaczyński ma kandydować na kolejną kadencję. Ale politycy PiS o dalekosiężnych ambicjach – jak Przemysław Czarnek – będą się starać realizować własne strategie. Czarnek, na długo przed ostatecznym wyborem Karola Nawrockiego jako kandydata PiS na prezydenta, zapowiedział swój „tour” po Polsce w ramach kampanijnego wsparcia. Swoje spotkania w kraju organizuje też były premier Mateusz Morawiecki.

Czytaj więcej Prawo karne Komisja śledcza ds. Pegasusa nielegalna? Jest decyzja prokuratury Nie będzie prokuratorskiego śledztwa w sprawie legalności sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa, którego domagali się posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

Pytanie, które zadają sobie dziś politycy PiS, dotyczy m.in. tego, jak kolejne wewnętrzne napięcia, które wydają się nieuniknione, przełożą się na działanie sztabu wyborczego i całą kampanię. W drugiej kadencji ich rządów sztabowe napięcia były dla PiS bardzo problematyczne, zwłaszcza w kampaniach lat 2020 i 2023.

Czy Zbigniew Ziobro stanie przed komisją śledczą ds. Pegasusa?

Dla członków sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa przesłuchanie Zbigniewa Ziobry to jeden z kluczowych punktów w planie prac. Zgodnie z aktualnymi deklaracjami – np. posła KO Marcina Bosackiego na antenie TVN 24 – jeśli Ziobro nie zmieni swojej taktyki, to powinien zostać doprowadzony przed komisję siłą, podobnie jak były szef ABW Piotr Pogonowski. Będzie to jednak możliwe dopiero po ewentualnym zdjęciu mu immunitetu. Bosacki mówił we wtorek, że w takim razie do przesłuchania Ziobry mogłoby dojść w styczniu przyszłego roku. We wtorek późnym popołudniem sprawą immunitetu zajmie się sejmowa komisja regulaminowa.