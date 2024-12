Zbigniew Ziobro wrócił po długiej nieobecności. "Donald Tusk jest przestępcą"

- Panowie Donald Tusk i oraz minister sprawiedliwości Adam Bodnar wraz z innymi osobami działając wspólnie, w ramach porozumienia, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej zdecydowali się usunąć bezprawnie za pomocą przestępstwa z funkcji urzędującego Prokuratora Krajowego. Fakt ten nastąpił poprzez oświadczenie, jakie wygłosił pan prokurator Bodnar, sformułowane w formie pisemnej, że pan prokurator Dariusz Barski został nieskutecznie powołany na urząd Prokuratora Krajowego przez mówiącego te słowa wówczas Prokuratora Generalnego, Ministra Sprawiedliwości 16 lutego 2022 roku – mówił Ziobro podczas oświadczenia.

- Te działania pana premiera Donalda Tuska oraz pana (Adama) Bodnara mają charakter oczywiście bezprawny, stanowią przekroczenie uprawnień, podjęte ze względu na interes osobisty, interes polityczny pana premiera i jego formacji, ale też z uwagi na interesy materialne osób, które zostały powołane w sposób nielegalny wskutek odsunięcia od obowiązków Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego – powiedział Ziobro.

- Mówię bez wahania, że pan premier Donald Tusk jest przestępcą - dodał.

Zbigniew Ziobro: To znaczy, że wszystkie decyzje są objęte wadą prawną

Były minister sprawiedliwości mówił, że „konsekwencją bezprawnego odsunięcia od obowiązków” Dariusza Barskiego jest naruszenie zasady legalizmu, zaufanie obywateli do państwa i stanowionego przez to państwo prawa. - Jeśli pan prokurator Dariusz Barski w sposób nieskuteczny został przywrócony do pracy moją decyzją, to znaczy, że wszystkie decyzje procesowe, jakie podejmował, są objęte kluczową wadą prawną, która musi prowadzić do ogromnych konsekwencji procesowych i finansowych – stwierdził Ziobro.