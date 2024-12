W niedzielę aktywiści Ostatniego Pokolenia protestowali w Warszawie – część aktywistów przykleiła się do jezdni na Wisłostradzie, w pewnym momencie musiało dojść tam do interwencji policji. Na poniedziałek zapowiedziano kolejny protest, jednak wcześniej pojawiło się oświadczenie premiera Donalda Tuska.

Aktywiści protestowali w Warszawie. Donald Tusk reaguje

„Blokowanie dróg, niezależnie od politycznych intencji, stwarza zagrożenie dla państwa i wszystkich użytkowników dróg. Wezwałem dziś odpowiednie służby do zdecydowanego reagowania i przeciwdziałania takim akcjom” - napisał w serwisie X Tusk.

Członkowie „Ostatniego Pokolenia” już wcześniej organizowali akcje protestacyjne w Warszawie. W marcu pomarańczową farbą oblano pomnik syrenki, co spotkało się z reakcją prezydenta stolicy, Rafała Trzaskowskiego. „Nie ma w stolicy miejsca na akty wandalizmu. Natychmiast po zakończeniu czynności przez funkcjonariuszy policji miejskie służby rozpoczną czyszczenie pomnika” - komentował.

Aktywiści w poniedziałek wieczorem zareagowali na stanowisko premiera. „Po 9 miesiącach doczekaliśmy się Pana reakcji. Dziś zagroził Pan na Twitterze, że będzie dyscyplinować służby, żeby mocniej tłumiły protesty. Do tej pory nie odpowiedział Pan na żadne listy z postulatami, które do Pana adresowaliśmy, tylko kierował je do ministerstwa infrastruktury” - czytamy.