Prof. Andrzej Nowak: Jeśli wspierany przez PiS kandydat nie wygra wyborów, Jarosław Kaczyński powinien odejść

Zdaniem Karola Nawrockiego są „politycy, którzy nie posiadają genu polskości”. Jak ocenia pan te słowa? Padły w debacie z Przemysławem Czarnkiem, którą zorganizował IPN. Zwłaszcza że ceni pan kompromis, a kandydat, którego popiera, deklaruje koniec wojny polsko-polskiej. Arbitralna wypowiedź o „genie polskości” tego nie uwiarygadnia.

Należy właściwie odczytać kolejność zdarzeń. Karol Nawrocki nie był wówczas kandydatem na prezydenta. Słowa padły w ferworze debaty, która rządzi się swoimi prawami: występował w roli historyka, który posługuje się retoryką właściwą publicystom.

Natomiast występując jako pretendent do objęcia najwyższego urzędu w państwie, zadeklarował, że jego celem jest zakończenie wojny polsko-polskiej: ogłosił program polityczny, z którym startuje, i z tego należy go rozliczyć.

Prezesowi IPN wypada mówić o tym, że osoby, z którymi się nie zgadza, pozbawione są „genu polskości”?

To kiepska metafora i nie powinna paść.

Instytut Pamięci Narodowej ma co robić: 69,8 proc. Niemców uważa, że podczas II wojny światowej wśród sprawców nie było ich przodków. Co przez osiem lat zrobiła z tym prawica?

Moją ogólną ocenę niskiej skuteczności działań rządu PiS w tym obszarze zawarłem w liście otwartym, który opublikowałem w lutym tego roku. Zdania nie zmieniłem. Zgadzam się, że niewiele w tym obszarze osiągnięto. Jednak to Karol Nawrocki pozytywnie zareagował na wniosek, który złożyłem, zasiadając w Kolegium IPN: zostały przeprowadzone szerokie badania polskiej świadomości historycznej. Ich wyniki są przygnębiające – młodym ludziom brakuje podstawowej wiedzy. Instytut Pamięci Narodowej pod kierownictwem doktora Nawrockiego, który rozumie tę potrzebę, poszukuje nowoczesnych narzędzi, by to zmienić.

Z satysfakcją przyjął pan decyzję Jarosława Kaczyńskiego o poparciu Karola Nawrockiego. W ten sposób zakończyły się trwające kilka miesięcy poszukiwania kandydata prawicy w wyborach prezydenckich. Wobec tego nie wzywa pan już prezesa PiS do dymisji? Bo również o tym pisał pan w „Arcanach”.

Moje stanowisko pozostaje niezmienne: jeśli wspierany przez PiS kandydat nie wygra wyborów prezydenckich, Jarosław Kaczyński powinien odejść. Ale, jak podkreśliłem, powtarzając teraz to sformułowanie w jednym z wystąpień publicznych: mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Każda partia powinna służyć Polsce, a nie sobie samej. A skuteczne wsparcie kandydata, który może zapobiec „domknięciu systemu” (to autorytarne z ducha sformułowanie pada z ust polityków KO), jest najważniejszym zadaniem, jakie dla Polski ma do spełnienia opozycja.