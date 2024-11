- To sprawia, że mam wrażenie, że ktoś tutaj w brudny sposób próbuje grać - dodał. - Jeżeli ktoś jest w to zamieszany z osób, instytucji, które mają dostęp do danych ze śledztwa, to mamy poważny kłopot. A ja chciałbym to wiedzieć jako obywatel - mówił też.



- Tu nie ma żadnego przestępstwa, ja jestem jak tysiące ludzi ofiarą tej uczelni, myślałem, że można tam studiować i ukończyć studia – dodał. Hołownia nie wykluczył, że podejmie kroki prawne przeciwko Collegium Humanum za „bezprawne obracanie jego danymi osobowymi”. Nie wykluczył też pozwu, jeśli okaże się, że rektor podpisywał mu zaliczenia wbrew jego wiedzy, bo wtedy – jak przekonywał - oznaczałoby to „poświadczenie nieprawdy”.



- Jestem spokojny, że dojdziemy do prawdy – zapewnił Hołownia.



Hołownia przekonuje, że w rzekomych studiach na Collegium Humanum i nieuczciwym ich ukończeniu „nie miał żadnego interesu”. Jak mówił dyplom psychologii „nie pomagałby mu zarabiać pieniądze”, jak dyplom MBA, który umożliwia zasiadanie w radach nadzorczych.



Marszałek Sejmu zwrócił też uwagę, że nie uzyskał dyplomu Collegium Humanum i nadal publicznie podkreśla, że ma wykształcenie średnie.