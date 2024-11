Hegseth zeznał, że powiedział kobiecie, że nie ma prezerwatywy i że mogą nie uprawiać seksu, jeśli jest to problem. Kobieta miała go zapewnić, że nie jest to problem – wynika z jego zeznań.



Adwokat Hegsetha podkreślił, że policyjny raport dowodzi, iż sprawa została dokładnie wyjaśniona, a policja nie znalazła dowodów na stawiane kandydatowi na sekretarza obrony zarzuty.



Do ujawnienia sprawy doszło po tym, gdy były kongresmen Matt Gaetz zrezygnował z ubiegania się o stanowisko prokuratora generalnego, w związku z kontrowersjami dotyczącymi domniemanego utrzymywania przez niego kontaktów seksualnych z 17-latką oraz zażywania narkotyków.



W sprawie Hegsetha głos zabrał Donald Trump. „Pete Hegseth jest szanowanym weteranem, który będzie godnie służył naszemu krajowi, gdy zostanie potwierdzony jego wybór na następnego sekretarza obrony, tak jak godnie służył mu na polu walki w mundurze” - napisał.