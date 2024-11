Rafał Trzaskowski napisał „list do przyjaciół z Koalicji Obywatelskiej”. Wbił szpilkę Radosławowi Sikorskiemu

Trzaskowski czyni także aluzję w kierunku Radosława Sikorskiego, konkurenta w walce o nominację do wyborów prezydenckich. „Jak wiecie, zawsze w centrum swojego działania stawiam ludzi. Potrafię rozmawiać zarówno z przywódcami innych państw, jak i wsłuchiwać się w troski i nadzieje Polek i Polaków. Wiem, że karierę międzynarodową można budować na salonach, ale prawdziwe zaufanie zdobywa się tylko na ulicach naszych miast, miasteczek i wsi To właśnie w samorządzie nauczyłem się pokory i takiego rozumienia demokracji, które chcę nieść dalej” – pisze w liście.



Na zakończenie zwraca się do członków ugrupowań tworzących Koalicję Obywatelską z wyraźnym apelem: „Jeśli zgadzacie się, że takiego prezydenta potrzebuje dzisiaj Polska, a chcecie Polski, której chcą i miliony Polek i Polaków, to proszę Was o poparcie. Proszę Was o głos nie dla siebie, ale dla Polski naszych marzeń!”